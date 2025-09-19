Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 19 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, курс доллара США установлен на уровне 541,34 тенге, евро — 640,73 тенге, китайского юаня — 76,19 тенге, а российского рубля — 6,53 тенге.

Помимо официальных данных, стали известны актуальные курсы, по которым валюту покупают и продают обменные пункты в крупнейших городах страны. В Алматы курс доллара колеблется от 541 до 544 тенге, евро — от 637 до 642 тенге, а рубль — от 6,41 до 6,53 тенге. В Астане курс доллара составляет от 539 до 544 тенге, евро — от 636 до 644 тенге, а рубль — от 6,42 до 6,65 тенге.

Эти цифры отражают незначительные колебания на валютном рынке и демонстрируют продолжающееся влияние внешнеэкономических факторов на внутренний валютный курс.