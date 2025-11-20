Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на четверг, 20 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные отражают текущие тенденции на валютном рынке и позволяют оценить динамику спроса на основные мировые валюты внутри страны.

Согласно информации регулятора, доллар США закрепился на уровне 519,41 тенге, евро — 600,85 тенге, а фунт стерлингов достиг отметки 680,58 тенге. Среди других популярных валют дирхам ОАЭ установлен на уровне 141,42 тенге, китайский юань — 73,04 тенге, турецкая лира — 12,26 тенге. Курсы гривны, сома и российского рубля составили 12,34, 5,94 и 6,41 тенге соответственно.

Параллельно с официальными данными портал kurs.kz представил актуальные сведения о курсах, которые предлагают обменные пункты в Алматы, Астане и Шымкенте. Разброс цен указывает на локальные колебания спроса и конкуренцию между обменниками в разных городах.

В Алматы доллары в среднем покупают по 519 тенге и продают по 521 тенге. Евро предлагают в диапазоне 600–605 тенге, а российский рубль — 6,35–6,45 тенге. В Астане курс доллара варьируется от 517 до 522 тенге, евро — от 599 до 609 тенге, а рубль — от 6,32 до 6,42 тенге. Шымкент показывает схожую динамику: доллар здесь доступен по 518–521 тенге, евро — по 600–605 тенге, а рубль — по 6,35–6,43 тенге.

Эксперты отмечают, что различия между официальным и рыночным курсами сохраняются в пределах обычного диапазона, а участники рынка продолжают пристально следить за глобальными экономическими новостями, способными повлиять на стоимость тенге в ближайшие дни.