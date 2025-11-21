Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 21 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные показывают умеренную динамику основных мировых валют на фоне стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Согласно обновлённой информации регулятора, доллар США установлен на уровне 518,19 тенге, евро — 597,32 тенге. Китайский юань зафиксирован на отметке 72,84 тенге, а российский рубль — 6,43 тенге.

Параллельно с официальными показателями были опубликованы данные обменных пунктов в крупнейших городах страны. В Алматы доллар предлагают по курсу от 518 до 521 тенге, евро — от 598 до 603 тенге, а рубль — от 6,4 до 6,45 тенге. Курсы в мегаполисе демонстрируют незначительные колебания в пределах дневного коридора.

В Астане картина схожая: доллар в обменниках варьируется от 517 до 524 тенге, евро — от 596 до 604 тенге. Стоимость рубля в столичных точках обмена колеблется между 6,39 и 6,54 тенге. Разброс значений отражает разную стратегию обменных пунктов и текущий спрос на наличную валюту.

Обменные точки Шымкента также опубликуют актуальные данные, которые традиционно демонстрируют сопоставимый уровень курса с другими мегаполисами. Эксперты отмечают, что текущие колебания остаются в пределах сезонной нормы.