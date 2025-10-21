Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, доллар США установлен на уровне 538,12 тенге, евро — 627,02 тенге, китайский юань — 75,56 тенге, а российский рубль — 6,65 тенге. Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают свои курсы, зачастую отличающиеся от официальных. В Алматы доллар можно купить за 541 тенге, а продать за 539, евро колеблется в пределах 627–631 тенге, а рубль — от 6,55 до 6,7 тенге. В Астане курс доллара варьируется от 538 до 544 тенге, евро — от 627 до 635 тенге, рубль — в том же диапазоне, что и в Алматы.

Колебания на валютном рынке продолжают вызывать интерес у населения, особенно на фоне глобальных экономических изменений и внутренней динамики тенге.