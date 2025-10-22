Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 22 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, доллар США оценивается в 538,56 тенге, евро — в 625,65 тенге, китайский юань — в 75,65 тенге, а российский рубль — в 6,62 тенге.

Между тем, обменные пункты в крупных городах страны, таких как Алматы, Астана и Шымкент, установили свои собственные значения покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить по цене от 539 до 541 тенге, евро — от 626 до 630 тенге, а рубль — от 6,58 до 6,69 тенге. В столице, Астане, курс доллара колеблется от 538 до 544 тенге, евро — от 624 до 632 тенге, а рубля — от 6,55 до 6,7 тенге.

Таким образом, на фоне колебаний мировых валют казахстанский тенге демонстрирует стабильность, а разница между официальными и рыночными курсами остаётся незначительной, отражая умеренные колебания спроса и предложения на валютном рынке.