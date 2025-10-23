По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 23 октября курс доллара составил 538,11 тенге, снизившись за сутки на 0,46 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют также немного изменились: доллар покупают по цене 538–539 тенге, продают по 539,5–540 тенге. Евро в среднем покупают за 623–625 тенге, продают за 626–628 тенге. Российский рубль держится на уровне покупки 6,53–6,55 тенге и продажи 6,6–6,63 тенге.