Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 24 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные размещены на официальных ресурсах регулятора.

Согласно информации Нацбанка, курс доллара США установлен на уровне 510,18 тенге, евро — 601,91 тенге. Китайский юань торгуется по 72,6 тенге, российский рубль — по 6,51 тенге.

Также обнародованы ориентиры по курсам покупки и продажи валют в обменных пунктах крупнейших городов страны. По данным портала kurs.kz, в Алматы доллар США предлагается в диапазоне от 510 до 513 тенге, евро — от 600 до 604 тенге, российский рубль — от 6,41 до 6,5 тенге.

В Астане обменные пункты покупают и продают доллар США по курсу от 508 до 515 тенге, евро — от 599 до 609 тенге, российский рубль — от 6,37 до 6,52 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах формируются с учетом рыночной конъюнктуры и могут меняться в течение дня.