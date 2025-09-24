Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, доллар США установлен на уровне 545,01 тенге, евро — 642,84 тенге, китайский юань — 76,65 тенге, а российский рубль — 6,52 тенге. Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные значения.

В Алматы доллар покупают по 544 тенге и продают по 547, евро — в диапазоне от 640 до 644 тенге, рубль — от 6,45 до 6,57 тенге.

В Астане курсы немного различаются: доллар колеблется между 543 и 548 тенге, евро — от 638 до 646 тенге, рубль — от 6,46 до 6,6 тенге.