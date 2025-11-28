Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на пятницу, 28 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Обновленные показатели отражают текущие тенденции на финансовом рынке и служат ориентиром для участников валютных операций.

Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 516,86 тенге, евро — 598,68 тенге. Китайский юань составил 72,97 тенге, а российский рубль — 6,58 тенге. Эти значения формируют основную динамику для межбанковских расчетов и влияют на последующие операции на рынке.

Параллельно портал kurs.kz представил информацию о курсах, предлагаемых обменными пунктами в крупнейших городах страны. В Алматы доллар сегодня покупают по 516 тенге и продают по 519. Евро меняют в диапазоне 596–600 тенге, а российский рубль — 6,52–6,62 тенге.

В Астане диапазон по доллару чуть шире: от 514 до 521 тенге. Стоимость евро в столичных обменниках варьируется между 595 и 605 тенге. Курсы российского рубля колеблются в пределах 6,53–6,63 тенге.