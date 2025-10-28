Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на 28 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 538,13 тенге, евро — 624,88 тенге, китайский юань — 75,56 тенге, а российский рубль — 6,64 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные значения. В Алматы доллар можно приобрести по цене от 539 до 541 тенге, евро — от 624 до 628 тенге, рубль — от 6,58 до 6,71 тенге.

В Астане диапазон курса доллара составляет от 537 до 543 тенге, евро — от 622 до 630 тенге, рубля — от 6,63 до 6,78 тенге.

Эксперты отмечают, что незначительные колебания на валютном рынке отражают устойчивость тенге в условиях изменчивой мировой экономики.