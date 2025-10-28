Нацбанк обновил курсы валют на 28 октября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на 28 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 538,13 тенге, евро — 624,88 тенге, китайский юань — 75,56 тенге, а российский рубль — 6,64 тенге.
Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные значения. В Алматы доллар можно приобрести по цене от 539 до 541 тенге, евро — от 624 до 628 тенге, рубль — от 6,58 до 6,71 тенге.
В Астане диапазон курса доллара составляет от 537 до 543 тенге, евро — от 622 до 630 тенге, рубля — от 6,63 до 6,78 тенге.
Эксперты отмечают, что незначительные колебания на валютном рынке отражают устойчивость тенге в условиях изменчивой мировой экономики.
Самое читаемое
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай
- Благоустройство рощи Баума: проводится точечное удаление усыхающих деревьев
- Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане
- В Аргентине автобус упал с моста: девять погибших и десятки пострадавших