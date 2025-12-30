Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 30 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Информация размещена на официальных ресурсах регулятора.

Согласно данным Национальный банк Республики Казахстан, курс доллара США установлен на уровне 504,76 тенге, евро — 593,8 тенге. Китайский юань торгуется по 72,05 тенге, российский рубль — по 6,5 тенге.

Также опубликованы сведения о курсах валют, предлагаемых обменными пунктами в крупнейших городах страны. По данным портала kurs.kz, в обменниках Алматы доллар США покупают по 506 тенге и продают по 510 тенге, евро — в диапазоне 590–596 тенге, российский рубль — от 6,35 до 6,48 тенге.

В Астана обменные пункты предлагают доллар США по курсу от 503 до 510 тенге, евро — от 591 до 601 тенге, российский рубль — в пределах 6,32–6,52 тенге.

Курсы в обменных пунктах могут меняться в течение дня в зависимости от рыночной ситуации.