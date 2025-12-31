Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 31 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара США составил 502,57 тенге, евро — 591,68 тенге, китайский юань — 71,9 тенге, российский рубль — 6,42 тенге.

Также опубликованы данные о курсах валют, установленных обменными пунктами в крупнейших городах страны. По информации портала kurs.kz, в обменниках Алматы доллар США покупают и продают в диапазоне от 507 до 514 тенге, евро — от 589 до 597 тенге, российский рубль — от 6,2 до 6,4 тенге.

В Астана обменные пункты предлагают доллар США по курсу от 503 до 510 тенге, евро — от 590 до 600 тенге, российский рубль — от 6,32 до 6,52 тенге.

Таким образом, накануне завершения года на валютном рынке сохраняется разница между официальными курсами Национального банка и предложениями обменных пунктов в мегаполисах.