Нацбанк обновил курсы валют на 31 октября
Сегодня, 16:19
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 30 октября курс доллара составил 530,07 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки валюта изменилась минимально, прибавив всего 0,11 тенге.
В обменных пунктах страны средние курсы валют остаются примерно на прежнем уровне. Доллар можно приобрести за 533-534 тенге, тогда как покупка осуществляется по курсу 531-533 тенге. Евро продаётся за 618-620 тенге и покупается за 614-616 тенге, а российский рубль в среднем предлагается по 6,6-6,62 тенге при покупке за 6,54-6,56 тенге.
Эксперты отмечают, что курс национальной валюты демонстрирует стабильность на фоне умеренных колебаний мирового рынка и внутренней экономической ситуации.
