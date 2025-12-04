Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 4 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные регулятора показывают стабильность тенге на фоне умеренной активности на валютном рынке. Вместе с тем обменные пункты в крупнейших городах страны демонстрируют собственные диапазоны цен, отражающие локальный спрос.

Согласно информации Нацбанка, доллар США закрепился на уровне 503,89 тенге. Евро составил 587,54 тенге, китайский юань — 71,33 тенге. Российский рубль оценивается в 6,48 тенге. Эти показатели служат ориентиром для финансовых организаций и участников рынка, определяя динамику валютных операций на текущий день.

Параллельно портал kurs.kz представил свежие данные по курсам покупки и продажи валют в Алматы, Астане и Шымкенте. В Алматы обменники предлагают доллар в диапазоне 502–506 тенге, евро — 587–592 тенге, а рубль — от 6,4 до 6,55 тенге. В Астане стоимость доллара колеблется от 503 до 510 тенге, евро — от 584 до 594 тенге, рубля — от 6,4 до 6,53 тенге.

Аналитики отмечают, что подобные расхождения между официальными и рыночными курсами формируются под влиянием локальной ликвидности и текущего спроса населения. Несмотря на колебания, ситуация на валютном рынке остается стабильной, а тенге продолжает удерживать позиции в условиях переменчивой внешней конъюнктуры.