По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 4 ноября курс доллара составил 522,49 тенге, что на 5,42 тенге ниже показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

Снижение американской валюты стало заметным событием для рынка и отразилось на обменных курсах в обменных пунктах страны.

Средние котировки в обменниках Казахстана на сегодня следующие: доллар покупают за 524–525 тенге, продают за 526–528 тенге, евро покупают за 603–605 тенге, продают за 607–609 тенге, а российский рубль торгуется на уровне 6,4–6,45 тенге при покупке и 6,5–6,55 тенге при продаже.

Эксперты отмечают, что укрепление национальной валюты связано с динамикой мирового рынка и активностью крупных игроков на бирже, а также с устойчивым спросом на тенге со стороны банковских структур и частных инвесторов. Падение курса доллара открывает новые возможности для импортеров и влияет на ценовую политику на внутреннем рынке.