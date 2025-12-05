На торгах Казахстанской фондовой биржи, состоявшихся 5 декабря, курс доллара показал заметный рост, передает BAQ.KZ.

По итогам сессии американская валюта укрепилась до 504,49 тенге, увеличившись почти на четыре тенге за сутки. Суточный прирост составил 3,89 тенге, что стало одним из наиболее ощутимых движений за последнюю неделю.

Повышение курса на бирже сразу отразилось и на показателях обменных пунктов по стране. В среднем по рынку доллар продаётся в диапазоне 506–508 тенге, тогда как покупка осуществляется по 504–505 тенге. Разница между ценой покупки и продажи остаётся стабильной, что свидетельствует о высокой волатильности, но контролируемой динамике.

Европейская валюта также демонстрирует укрепление. Евро в обменных пунктах покупают по 585–588 тенге, а продают по 592–595 тенге. Российский рубль сохраняет относительно стабильные позиции: его покупают по 6,55–6,57 тенге, а продают по 6,6–6,63 тенге.

Финансовые аналитики отмечают, что декабрь традиционно становится периодом повышенной активности на валютном рынке, что связано с бюджетными платежами, завершением корпоративного года и колебаниями на мировых площадках. На внутренний рынок, по их словам, также влияют внешние макроэкономические сигналы и изменения в политике ФРС США.