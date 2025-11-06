Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 6 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, американский доллар установлен на уровне 524,94 тенге, евро — 602,79 тенге, китайский юань — 73,66 тенге, а российский рубль оценивается в 6,45 тенге.

Параллельно с этим портал kurs.kz представил информацию о курсах, действующих в обменных пунктах крупнейших городов страны. В Алматы доллар продают по 529 тенге, а покупают по 527. Евро в южной столице колеблется в диапазоне от 605 до 608 тенге, а рубль — от 6,44 до 6,5 тенге.

В Астане доллар можно приобрести в пределах 525–531 тенге, евро торгуется по курсу 602–612 тенге, а российский рубль — 6,4–6,55 тенге.