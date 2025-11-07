Национальный банк Республики Казахстан объявил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 7 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно опубликованным данным, доллар США установлен на уровне 526,79 тенге, евро – 606,34 тенге, китайский юань – 73,97 тенге, а российский рубль – 6,51 тенге.

Параллельно стали известны ориентиры обменных пунктов в крупнейших городах страны. В Алматы доллар покупают по 527 и продают по 529 тенге, евро – в пределах 607–610 тенге, рубль – от 6,47 до 6,51 тенге. В Астане курс доллара варьируется от 525 до 532 тенге, евро – от 604 до 614 тенге, а рубль – в диапазоне 6,4–6,55 тенге.