Национальный банк РК опубликовал официальные курсы иностранных валют на понедельник, 8 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США закрепился на уровне 504,49 тенге, евро составил 587,73 тенге, китайский юань — 71,37 тенге, а российский рубль — 6,57 тенге. Показатели отражают продолжающуюся волатильность на валютном рынке, на который традиционно влияют внешние экономические факторы и сезонная активность импортеров.

Параллельно с официальными данными стали известны и актуальные курсы в обменных пунктах крупнейших городов страны. В Алматы доллар сегодня продают по цене до 512,8 тенге, а покупают по 506. Курс евро колеблется от 589 до 597 тенге, тогда как рубль оценивается в диапазоне 6,4–6,57 тенге.

В Астане разница между покупкой и продажей американской валюты также остаётся заметной: от 505 до 512 тенге. Евро предлагается по цене от 584 до 594 тенге. Стоимость российского рубля совпадает с алматинской — 6,4–6,57 тенге, что говорит о схожей рыночной динамике в мегаполисах.

Эксперты отмечают, что подобный разброс курсов сохраняется на фоне роста спроса на наличную валюту и ожиданий участников рынка перед завершением года.