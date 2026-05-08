Нацбанк обновил курсы валют на 8 мая
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2026 года. Также стали известны актуальные цены в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента.
Сегодня 2026, 10:58
167Фото: BAQ.KZ
Национальный банк Республики Казахстан установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2026 года, передает BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, официальный курс доллара США составил 463,41 тенге.
Официальные курсы валют
На 8 мая действуют следующие официальные курсы:
- доллар США (USD) - 463,41 тенге;
- евро (EUR) - 546,27 тенге;
- российский рубль (RUB) - 6,18 тенге;
- китайский юань (CNY) - 68,04 тенге;
- кыргызский сом (KGS) - 5,3 тенге;
- 100 узбекских сумов (UZS) - 3,84 тенге;
- турецкая лира (TRY) - 10,26 тенге;
- украинская гривна (UAH) - 10,57 тенге;
- грузинский лари (GEL) - 174,81 тенге;
- азербайджанский манат (AZN) - 273,4 тенге;
- тайский бат (THB) - 14,47 тенге.
Сколько стоят валюты в обменниках
В обменных пунктах крупнейших городов Казахстана существенных изменений курсов не наблюдается.
В Астане доллар продают по 460–467 тенге, евро - по 538–548 тенге, а рубль - по 5,95–6,25 тенге.
В Алматы курс доллара находится в диапазоне 459–466 тенге, евро - 539–549 тенге, рубля - 5,6–6,5 тенге.
В Шымкенте доллар продается по 464–466 тенге, евро - по 544–547 тенге, а рубль - по 6,03–6,1 тенге.
