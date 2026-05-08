Нацбанк обновил курсы валют на 8 мая

Национальный банк Республики Казахстан установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2026 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара США составил 463,41 тенге.

Официальные курсы валют

На 8 мая действуют следующие официальные курсы:

доллар США (USD) - 463,41 тенге;

евро (EUR) - 546,27 тенге;

российский рубль (RUB) - 6,18 тенге;

китайский юань (CNY) - 68,04 тенге;

кыргызский сом (KGS) - 5,3 тенге;

100 узбекских сумов (UZS) - 3,84 тенге;

турецкая лира (TRY) - 10,26 тенге;

украинская гривна (UAH) - 10,57 тенге;

грузинский лари (GEL) - 174,81 тенге;

азербайджанский манат (AZN) - 273,4 тенге;

тайский бат (THB) - 14,47 тенге.

Сколько стоят валюты в обменниках

В обменных пунктах крупнейших городов Казахстана существенных изменений курсов не наблюдается.

В Астане доллар продают по 460–467 тенге, евро - по 538–548 тенге, а рубль - по 5,95–6,25 тенге.

В Алматы курс доллара находится в диапазоне 459–466 тенге, евро - 539–549 тенге, рубля - 5,6–6,5 тенге.

В Шымкенте доллар продается по 464–466 тенге, евро - по 544–547 тенге, а рубль - по 6,03–6,1 тенге.