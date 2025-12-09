Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 9 декабря 2025 года, зафиксировав умеренное ослабление тенге к основным мировым валютам, передает BAQ.KZ.

Доллар установлен на уровне 508,3 тенге, евро — 592,17 тенге, китайский юань — 71,92 тенге, а российский рубль — 6,63 тенге.

Параллельно с этим стали известны данные о курсах, которые предлагают обменные пункты в крупнейших городах страны. В Алматы доллар продают в диапазоне от 513 до 518 тенге, тогда как евро варьируется от 591 до 601 тенге. Стоимость рубля здесь колеблется между 6,46 и 6,65 тенге.

В Астане ситуация схожая: обменники предлагают доллар по цене от 510 до 517 тенге, а евро — от 590 до 600 тенге. Курс рубля в столице незначительно отличается от алматинского и составляет 6,47–6,62 тенге.

Колебания на валютном рынке специалисты связывают с внешними экономическими факторами и динамикой мировых цен на сырьё.