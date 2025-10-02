Нацбанк обновил официальные курсы валют на 2 октября
Свежие курсы валют от Нацбанка и обменников.
Сегодня, 09:09
59
Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 2 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно опубликованным данным, курс доллара США составил 549,15 тенге, евро — 643,88 тенге, китайского юаня — 77,14 тенге, а российского рубля — 6,71 тенге. Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — установили собственные значения.
В Алматы доллар покупают по 548 тенге и продают по 551, евро торгуется в диапазоне от 641 до 647 тенге, а рубль — от 6,65 до 6,77.
В Астане доллар обменивают от 546 до 551 тенге, евро — от 639 до 647, а рубль — от 6,65 до 6,80 тенге.
