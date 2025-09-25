Нацбанк обновил официальные курсы валют на 25 сентября
Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 25 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно данным регулятора, курс доллара США составил 542,8 тенге, евро — 637,84 тенге, китайский юань — 76,19 тенге, а российский рубль — 6,49 тенге.
Кроме того, стали известны актуальные данные о курсах покупки и продажи валют в обменных пунктах крупнейших городов страны — Алматы, Астаны и Шымкента. Так, в Алматы доллар торгуется в диапазоне от 542 до 544 тенге, евро — от 637 до 641 тенге, а рубль — от 6,41 до 6,5 тенге за единицу. В столице курс доллара колеблется от 540 до 544 тенге, евро — от 636 до 643 тенге, а рубль — от 6,37 до 6,52 тенге.
Финансовые аналитики связывают текущие колебания курсов с внешнеэкономическими факторами и ожиданиями по изменению монетарной политики в ряде стран.
