Национальный Банк Казахстана сообщил об участившихся случаях мошенничества, связанных с "ошибочными" денежными переводами. По данным регулятора, злоумышленники используют как поддельные SMS-уведомления, так и реальные переводы, чтобы обманом вернуть деньги на счета третьих лиц, передает BAQ.kz.

По данным финрегулятора, по одной из схем гражданам рассылают фальшивые сообщения о зачислении средств. После этого мошенники звонят, представляются отправителем перевода и требуют вернуть деньги, утверждая, что перечислили их по ошибке. Нацбанк уточняет, что подобные SMS являются подделкой и не отражают реальных операций.

Существует и другой вариант: преступники действительно перечисляют небольшую сумму на счёт гражданина, а затем, под предлогом ошибки, требуют вернуть её, но уже на сторонний счёт. При этом злоумышленники оказывают давление — могут заявлять, что деньги предназначались "на лечение ребёнка", угрожать жалобами или представляться работниками силовых органов либо Нацбанка.

Регулятор подчёркивает, что сотрудники Национального Банка не совершают звонков гражданам, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые продукты и не проводят денежные операции с населением, говорится в сообщении Нацбанка.

В случае поступления подозрительных средств Нацбанк рекомендует не отправлять переводы третьим лицам и незамедлительно связываться с банком для уточнения порядка возврата. При признаках мошенничества гражданам советуют обратиться в правоохранительные органы.