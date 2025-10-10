Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал массовый отказ казахстанцам в ипотеке, передает BAQ.KZ.

"Есть такое понятие, как предельная годовая эффективная ставка вознаграждения. Это специальный инструмент, который принимается совместным решением Национального банка и Агентства. Финансовые организации не могут выдавать кредиты со ставками выше установленного предела. По ипотечным займам нами принято совместное решение, что исходя из баланса рисков, финансовой стабильности и защиты прав потребителей, ставка должна быть в районе 20%. Потому что ипотека выше 20% - это уже не подъемно. Когда человек берет кредит на 10–15 лет под 20%, переплата получается колоссальной", - сказал глава Нацбанка.

Пересматривается методология расчета. В частности, рассматриваются новые условия для заёмщиков, готовых вносить более высокий первоначальный взнос — например, не 20–30%, а 50%. Кроме того, изучаются варианты для тех, кто оформляет ипотеку на короткий срок — не на 10–15 лет, а на 5 лет. Именно этим вопросом Нацбанк занимается сейчас, отметил Сулейменов.

Никаких поручений банкам о приостановке выдачи ипотеки не давалось.

"У нас рыночная экономика, поэтому банк не может получать подобных указаний. Видимо, сами банки понимают, что ипотека по таким высоким ставкам может привести к тому, что заемщик просто не сможет платить. Исходя из этого риска, они и принимают более осторожные решения", - сказал Сулейменов.

Сулейменов порекомендовал гражданам обратить внимание на программы Баспана Банка. По его словам, ипотека со ставками выше 20% является крайне тяжелым инструментом и требует серьёзной ответственности со стороны заёмщиков.

Пока ставки остаются высокими, оптимальнее пользоваться продуктами Баспана Банка, который работает стабильно: его портфель растет, активно внедряется цифровизация, проводится прозрачная оценка, а сами продукты доступны для всех. Кроме того, реализуется ряд дополнительных программ как на центральном, так и на региональном уровне.