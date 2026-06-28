Нацбанк опубликовал курс валют на 28 июня
Стали известны официальные курсы Национального банка Казахстана, а также стоимость валют в обменных пунктах Астаны и Алматы.
Сегодня 2026, 11:20
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Сегодня 2026, 11:20Сегодня 2026, 11:20
156Фото: ©BAQ.KZ
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 июня, а также курсы доллара США, евро и российского рубля в обменных пунктах Астаны и Алматы.
Официальные курсы Национального банка Республики Казахстан:
- доллар США — 486,11 тенге;
- евро — 553,92 тенге;
- российский рубль — 6,33 тенге;
- китайский юань — 71,45 тенге.
Курсы иностранных валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня. Ниже представлены курсы покупки и продажи валют.
Астана
Доллар США:
покупка — 482,98 тенге;
продажа — 489,98 тенге.
Евро:
покупка — 549,98 тенге;
продажа — 559,97 тенге.
Российский рубль:
покупка — 5,9 тенге;
продажа — 6,3 тенге.
Алматы
Доллар США:
покупка — 485,76 тенге;
продажа — 487,62 тенге.
Евро:
покупка — 552,99 тенге;
продажа — 558,39 тенге.
Российский рубль:
покупка — 5,9 тенге;
продажа — 6,08 тенге.
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