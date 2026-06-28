Нацбанк опубликовал курс валют на 28 июня

Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 июня, а также курсы доллара США, евро и российского рубля в обменных пунктах Астаны и Алматы.

Официальные курсы Национального банка Республики Казахстан:

доллар США — 486,11 тенге;

евро — 553,92 тенге;

российский рубль — 6,33 тенге;

китайский юань — 71,45 тенге.

Курсы иностранных валют в обменных пунктах могут меняться в течение дня. Ниже представлены курсы покупки и продажи валют.

Астана

Доллар США:

покупка — 482,98 тенге;

продажа — 489,98 тенге.

Евро:

покупка — 549,98 тенге;

продажа — 559,97 тенге.

Российский рубль:

покупка — 5,9 тенге;

продажа — 6,3 тенге.

Алматы

Доллар США:

покупка — 485,76 тенге;

продажа — 487,62 тенге.

Евро:

покупка — 552,99 тенге;

продажа — 558,39 тенге.

Российский рубль:

покупка — 5,9 тенге;

продажа — 6,08 тенге.