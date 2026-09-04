Нацбанк оценил возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2026 году

Пространство для дальнейшего снижения базовой ставки в Казахстане до конца года остается ограниченным. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, не приведет ли начавшийся цикл снижения базовой ставки к новому ускорению инфляции на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков и возможного увеличения квазифискального стимулирования.

По словам Сулейменова, перед каждым решением регулятор оценивает внешние, внутренние, фискальные, квазифискальные и отраслевые риски. Снижение годовой инфляции до 9,8% и уменьшение инфляционных ожиданий позволили Нацбанку использовать пространство для очередного снижения ставки.

«Будет ли такое пространство у нас до конца года, пока не ясно. Мы, исходя из своих прогнозов, видим, что оно будет ограниченным. Проинфляционные факторы все еще сохраняются в экономике. Поэтому будем очень внимательно смотреть, как будет в дальнейшем развиваться ситуация», – сказал Тимур Сулейменов.

Одним из таких факторов глава Нацбанка назвал дополнительный трансферт из Национального фонда. При этом, по его словам, влияние этих средств на инфляцию будет зависеть от того, насколько они фактически будут освоены и в каком объеме попадут в экономику.

Регулятор также будет следить за ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов.

Сулейменов подчеркнул, что нынешнее снижение базовой ставки не означает перехода к мягкой денежно-кредитной политике.