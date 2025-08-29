В Казахстане продолжается постепенное внедрение цифрового тенге. Если ещё год назад речь шла лишь о первых тестах, то сегодня можно говорить о системном изменении многих бюджетных процессов. В Национальном банке в ответе на официальный запрос BAQ.KZ рассказали, на какой стадии в настоящее время находится проект первой казахстанской цифровой валюты.

По данным Национального банка, к платформе цифрового тенге уже подключены семь финансовых организаций, включая крупнейшие банки второго уровня, Казпочту и Комитет казначейства Минфина. Именно через эти структуры открываются цифровые счета и проходят платежи государственных органов.

Где тестировали цифровой тенге

Пилотные проекты затронули самые чувствительные сферы: строительство и ремонт дорог, кредитование и субсидирование фермеров, налоговое администрирование (в частности, проект "Цифровой НДС"), а также финансирование инфраструктурных проектов из Национального фонда через облигационные займы.

В 2024 году по поручению Президента была запущена серия экспериментов с использованием маркированных цифровых тенге. Это позволило отслеживать каждое движение бюджетных средств.

В Атырауской и Павлодарской областях цифровой тенге применялся для контроля подрядчиков, выполнявших дорожные работы. В аграрном секторе он использовался при кредитовании фермеров и выплате субсидий.

Результаты оказались показательными: цифровые средства могут быть потрачены только по целевому назначению.

"Например, средства в цифровых тенге, выделяемые на кредитование и субсидирование фермеров, можно использовать только на приобретение сельскохозяйственных животных и техники. Они поступают конечным получателям только в случае перерегистрации права собственности в государственных базах данных. Тем самым исключаются риски нецелевого использования средств, снижаются коррупционные риски, а также упрощаются процедуры администрирования и мониторинга для государственных органов", - сообщили в Нацбанке.

Когда будет массовый охват?

Нацбанк уже выпустил порядка 270 миллиардов цифровых тенге, и пилотные проекты подтвердили эффективность нового инструмента. Поэтому совместно с Правительством принято решение о расширении масштабов применения.

В ближайшее время цифровой тенге будут интегрировать с социальными кошельками, использовать при сделках по покупке автомобилей, при финансировании крупных инвестиционных проектов и закупках дорогостоящего оборудования. По сути, речь идет о формировании прозрачной и прослеживаемой инфраструктуры госфинансов.

Для этого создана межведомственная рабочая группа с участием Нацбанка, Минфина, Минцифры, Минтруда и других ведомств. Сейчас специалисты проводят бизнес-анализ потенциальных пилотных проектов и разрабатывают методологию расчетов и контроля. Важно, что параллельно идёт работа по интеграции цифрового тенге с государственными информационными системами.

Что это значит для экономики

Цифровой тенге постепенно перестаёт быть экспериментом и превращается в инструмент практической бюджетной политики и решает сразу несколько задач, отмечают в Нацбанке.

– исключает риски нецелевого использования средств,

– повышает прозрачность движения денег,

– снижает коррупционные факторы,

– сокращает бюрократические процедуры администрирования.

В перспективе цифровой тенге может стать не только инструментом госрасходов, но и важным элементом для бизнеса и граждан, особенно в части социальных выплат, субсидий и крупных сделок, - говорится в ответе финрегулятора.

Таким образом, Казахстан одним из первых в регионе начинает использовать национальную цифровую валюту не только для платежей, но и для реального управления бюджетом.