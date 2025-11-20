Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената Парламента представил доклад по республиканскому бюджету на 2026–2028 годы и подробно остановился на мерах по стабилизации экономики и борьбе с инфляцией, передаёт BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и глобальную нестабильность, экономика страны сохраняет положительную динамику. "По итогам десяти месяцев текущего года экономика Казахстана выросла на 6,4%. Наиболее значительный рост наблюдается в транспортной отрасли, строительстве, горнодобывающей промышленности, торговле и обрабатывающей промышленности", — отметил Сулейменов.

В то же время, председатель Нацбанка отметил сохраняющееся ценовое давление: годовая инфляция составила 12,6%, рост цен на продукты питания - 13,5%, непродовольственные товары подорожали на 11%, платные услуги — на 12,9%.

"Усиление ценового давления формируется совокупным воздействием внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся, помимо сильного спроса в условиях фискального стимулирования и потребительского кредитования, повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен на ГСМ. К внешним - рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и укрепление валюты в сопредельной России", — пояснил он.

Также Тимур Сулейменов сообщил о конкретных шагах по стабилизации экономики.

"10 октября текущего года Национальный Банк повысил базовую ставку до 18% с целью восстановления макроэкономического баланса и недопущения выхода инфляции из-под контроля. Кроме того, принимаются дополнительные меры по снижению инфляционного давления, стабилизации инфляционных ожиданий, укреплению тенговых активов и национальной валюты", — сказал председатель Нацбанка.

Особый акцент Тимур Сулейменов сделал на контроле за закредитованностью населения.

"Для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент - коэффициент долга к доходу. Данный инструмент широко используется в международной практике для оценки платежеспособности заемщиков и ограничения их общей задолженности", — подчеркнул спикер.

Он добавил, что вместе с другими инструментами, такими как снижение предельного коэффициента долговой нагрузки и регулирование рынка рассрочек, это позволит обеспечить "жёсткий контроль за кредитованием физических лиц" и предотвратить рост финансовых рисков в экономике.

Кроме того, председатель Нацбанка отметил важность координации с Правительством.