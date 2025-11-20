Нацбанк пообещал "жёсткие меры" против чрезмерного роста закредитованности населения
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената Парламента представил доклад по республиканскому бюджету на 2026–2028 годы и подробно остановился на мерах по стабилизации экономики и борьбе с инфляцией, передаёт BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и глобальную нестабильность, экономика страны сохраняет положительную динамику. "По итогам десяти месяцев текущего года экономика Казахстана выросла на 6,4%. Наиболее значительный рост наблюдается в транспортной отрасли, строительстве, горнодобывающей промышленности, торговле и обрабатывающей промышленности", — отметил Сулейменов.
В то же время, председатель Нацбанка отметил сохраняющееся ценовое давление: годовая инфляция составила 12,6%, рост цен на продукты питания - 13,5%, непродовольственные товары подорожали на 11%, платные услуги — на 12,9%.
"Усиление ценового давления формируется совокупным воздействием внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся, помимо сильного спроса в условиях фискального стимулирования и потребительского кредитования, повышение тарифов на коммунальные услуги, рост цен на ГСМ. К внешним - рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция и укрепление валюты в сопредельной России", — пояснил он.
Также Тимур Сулейменов сообщил о конкретных шагах по стабилизации экономики.
"10 октября текущего года Национальный Банк повысил базовую ставку до 18% с целью восстановления макроэкономического баланса и недопущения выхода инфляции из-под контроля. Кроме того, принимаются дополнительные меры по снижению инфляционного давления, стабилизации инфляционных ожиданий, укреплению тенговых активов и национальной валюты", — сказал председатель Нацбанка.
Особый акцент Тимур Сулейменов сделал на контроле за закредитованностью населения.
"Для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент - коэффициент долга к доходу. Данный инструмент широко используется в международной практике для оценки платежеспособности заемщиков и ограничения их общей задолженности", — подчеркнул спикер.
Он добавил, что вместе с другими инструментами, такими как снижение предельного коэффициента долговой нагрузки и регулирование рынка рассрочек, это позволит обеспечить "жёсткий контроль за кредитованием физических лиц" и предотвратить рост финансовых рисков в экономике.
Кроме того, председатель Нацбанка отметил важность координации с Правительством.
"Ключевым элементом антиинфляционной политики остаётся тесная работа с Правительством. Приняты новые Бюджетный и Налоговый кодексы, направленные на повышение качества планирования и прозрачности управления государственными финансами, а также собственных доходов бюджета и снижение зависимости от Нацфонда. Главная цель Нацбанка остаётся неизменной. Инфляция является одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на уровень благосостояния населения и стабильность экономики. Главная цель Национального Банка - достижение среднесрочного уровня инфляции в 5%. Мы уверены, что при сохранении тесной координации с Правительством нам удастся обеспечить ценовую стабильность и рост благосостояния населения", — пояснил Тимур Сулейменов.
