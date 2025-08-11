Правление Национального банка Казахстана утвердило постановление о внесении изменений в механизм минимальных резервных требований (МРТ) для банков, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, изменения направлены на усиление антиинфляционной политики и совершенствование инструментов денежно-кредитного регулирования. Новые нормы основаны на анализе международного опыта центральных банков стран ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа, где средние уровни МРТ существенно выше, чем в Казахстане.

В частности, по обязательствам в национальной валюте нормативы МРТ будут повышены с текущих 1,3% до 3,5% и далее до 5%, а по обязательствам в иностранной валюте — с 2,5% до 10% и 15%. Повышение нормативов пройдет поэтапно в течение года, чтобы дать банкам время адаптироваться.

В рамках подготовки изменений Национальный банк провел серию встреч с представителями финансового рынка, экспертного сообщества и банковских организаций.

Принятые меры призваны снизить избыточный рост денежной массы и повысить эффективность денежно-кредитной политики, что должно способствовать снижению инфляции до целевого уровня в 5%.

Стабильная и низкая инфляция - залог сохранения покупательской способности тенге и устойчивого экономического роста в стране.