Нацбанк повышает минимальные резервные требования для борьбы с инфляцией
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правление Национального банка Казахстана утвердило постановление о внесении изменений в механизм минимальных резервных требований (МРТ) для банков, передает BAQ.KZ.
Как сообщается, изменения направлены на усиление антиинфляционной политики и совершенствование инструментов денежно-кредитного регулирования. Новые нормы основаны на анализе международного опыта центральных банков стран ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа, где средние уровни МРТ существенно выше, чем в Казахстане.
В частности, по обязательствам в национальной валюте нормативы МРТ будут повышены с текущих 1,3% до 3,5% и далее до 5%, а по обязательствам в иностранной валюте — с 2,5% до 10% и 15%. Повышение нормативов пройдет поэтапно в течение года, чтобы дать банкам время адаптироваться.
В рамках подготовки изменений Национальный банк провел серию встреч с представителями финансового рынка, экспертного сообщества и банковских организаций.
Принятые меры призваны снизить избыточный рост денежной массы и повысить эффективность денежно-кредитной политики, что должно способствовать снижению инфляции до целевого уровня в 5%.
Стабильная и низкая инфляция - залог сохранения покупательской способности тенге и устойчивого экономического роста в стране.
Самое читаемое
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- С начала войны семья Кадырова получила почти 150 наград — глава Чечни обогнал всех
- В Казахстане разрешили развод без второго супруга: мнение эксперта