Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором ±1 п.п, передает BAQ.KZ.

Решение связано с ускорением инфляции и признаками превышения внутреннего спроса над возможностями предложения. В сентябре годовая инфляция достигла 12,9% против 12,2% в августе, превысив прогноз Нацбанка. Наибольший вклад в рост цен вносит продовольственная компонента (+12,7%), а также рост стоимости услуг и топлива.

Рост экономики за январь–август 2025 года ускорился до 6,5% в годовом выражении. Основной прирост приходится на транспорт, строительство, торговлю и промышленность. По данным Нацбанка, текущий рост внутреннего спроса и высокие инфляционные ожидания создают риски формирования инфляционной спирали.

Вместе с ужесточением ставки Нацбанк применяет меры по стабилизации курса тенге и кредитной политики, а также продолжит мониторинг факторов, влияющих на инфляцию, и при необходимости рассмотрит дополнительное ужесточение политики.