Национальный Банк Казахстана разработал проект постановления Правительства РК о внесении изменений в перечень финансовых инструментов, разрешённых для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в его доверительном управлении, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на повышение долгосрочной доходности накоплений и предполагает расширение возможностей для инвестирования. В перечень планируется включить:

альтернативные инструменты — вложения в фонды частного капитала, инфраструктуры, недвижимости и хедж-фонды;

акции и доли компаний и партнёрств специального назначения (SPV), создаваемых для финансирования отдельных проектов;

операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending), которые осуществляются на условиях возврата с комиссией и обеспечением.

В Нацбанке отмечают, что новые инструменты соответствуют инвестиционному профилю пенсионных активов и позволят диверсифицировать риски, одновременно увеличивая доходность в долгосрочной перспективе.

С текстом проекта постановления и пояснительной таблицей можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".