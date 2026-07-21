Нацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты

Национальный банк Казахстана начал продажу новых коллекционных монет, которые посвящены важным событиям, природным богатствам и историческому наследию страны.

В новую серию вошли монеты "35 лет СНГ", "BURABAY" и "SYǴANAQ". Каждая из них выпущена ограниченным тиражом и отличается уникальным дизайном и технологией изготовления.

К юбилею СНГ выпустили серебряную монету

Коллекционная монета "35 лет СНГ" вошла в серию "Выдающиеся события и люди". Она посвящена юбилейной дате Содружества Независимых Государств.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати. Ее номинал составляет 1000 тенге, а тираж ограничен 1000 экземплярами.

Основные характеристики:

масса – 31,1 грамма;

диаметр – 38,61 мм;

качество изготовления – proof.

Продажа монеты стартовала 20 июля 2026 года.

Фото: Национальный Банк РК

"BURABAY" показал природную красоту Казахстана

Еще одна новинка Нацбанка – монета "BURABAY" из серии "Природные жемчужины Казахстана".

При ее изготовлении использовали серебро 925 пробы, цветную печать и специальное интерференционное радужное покрытие, которое создает необычный эффект на поверхности монеты.

Характеристики монеты:

масса – 31,1 грамма;

размер – 45×30 мм;

номинал – 1000 тенге;

качество изготовления – proof;

тираж – 2000 экземпляров.

Фото: Национальный Банк РК

"SYǴANAQ" посвятили древнему городу Казахстана

Монета "SYǴANAQ" продолжает серию "Древние города Казахстана". Она посвящена Сыганаку – одному из исторических центров, сыгравших важную роль в развитии региона.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с использованием технологии золочения.

Параметры монеты:

масса – 24 грамма;

диаметр – 37 мм;

номинал – 1000 тенге;

качество изготовления – proof;

тираж – 1000 экземпляров.

Фото: Национальный Банк РК

Где приобрести коллекционные монеты

Все представленные монеты доступны в интернет-магазине Национального банка Казахстана.

Коллекционное издание может представлять интерес как для нумизматов, так и для тех, кто интересуется историей, культурой и природным наследием Казахстана.