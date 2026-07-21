Нацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты
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Национальный банк Казахстана начал продажу новых коллекционных монет, которые посвящены важным событиям, природным богатствам и историческому наследию страны.
В новую серию вошли монеты "35 лет СНГ", "BURABAY" и "SYǴANAQ". Каждая из них выпущена ограниченным тиражом и отличается уникальным дизайном и технологией изготовления.
К юбилею СНГ выпустили серебряную монету
Коллекционная монета "35 лет СНГ" вошла в серию "Выдающиеся события и люди". Она посвящена юбилейной дате Содружества Независимых Государств.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати. Ее номинал составляет 1000 тенге, а тираж ограничен 1000 экземплярами.
Основные характеристики:
- масса – 31,1 грамма;
- диаметр – 38,61 мм;
- качество изготовления – proof.
Продажа монеты стартовала 20 июля 2026 года.
"BURABAY" показал природную красоту Казахстана
Еще одна новинка Нацбанка – монета "BURABAY" из серии "Природные жемчужины Казахстана".
При ее изготовлении использовали серебро 925 пробы, цветную печать и специальное интерференционное радужное покрытие, которое создает необычный эффект на поверхности монеты.
Характеристики монеты:
- масса – 31,1 грамма;
- размер – 45×30 мм;
- номинал – 1000 тенге;
- качество изготовления – proof;
- тираж – 2000 экземпляров.
"SYǴANAQ" посвятили древнему городу Казахстана
Монета "SYǴANAQ" продолжает серию "Древние города Казахстана". Она посвящена Сыганаку – одному из исторических центров, сыгравших важную роль в развитии региона.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы с использованием технологии золочения.
Параметры монеты:
- масса – 24 грамма;
- диаметр – 37 мм;
- номинал – 1000 тенге;
- качество изготовления – proof;
- тираж – 1000 экземпляров.
Где приобрести коллекционные монеты
Все представленные монеты доступны в интернет-магазине Национального банка Казахстана.
Коллекционное издание может представлять интерес как для нумизматов, так и для тех, кто интересуется историей, культурой и природным наследием Казахстана.
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