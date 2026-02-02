По итогам января курс казахстанского тенге укрепился на 0,9% и составил 501,24 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 359 млн до 306 млн долларов США, а общий объем торгов за месяц составил 5,8 млрд долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Продажи валюты из Национального фонда в январе составили 350 млн долларов США, что позволило обеспечить трансферты в республиканский бюджет. Доля продаж из фонда составила 6% от общего объема торгов и не превышала 18,5 млн долларов в день. В феврале Национальный Банк ожидает продажу валюты из фонда в объеме 350–450 млн долларов.

В рамках операций зеркалирования в январе было стерилизовано 350 млрд тенге; в феврале планируется аналогичный объем. При этом валютные интервенции на рынке не проводились, а Национальный Банк продолжает соблюдать принцип рыночного нейтралитета, обеспечивая регулярные и равномерные продажи иностранной валюты.

Продажа валютной выручки по нормам обязательной реализации субъектами квазигосударственного сектора составила около 206 млн долларов США. Покупка долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в январе и феврале не осуществлялась.

Нацбанк подчеркнул, что динамика тенге в краткосрочной перспективе будет зависеть от ожиданий рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых финансовых рынках и изменения геополитической обстановки. Режим гибкого курсообразования позволяет предотвращать накопление дисбалансов и сохранять золотовалютные резервы.