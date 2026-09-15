Нацбанк работает над запуском международных QR-платежей
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В Казахстане работают над возможностью оплаты по QR-коду за рубежом. Для этого отечественную межбанковскую систему планируют интегрировать с платежными системами других стран. Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Национального банка Ерлан Ашыкбеков на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
Журналисты поинтересовались, смогут ли казахстанцы оплачивать покупки по QR-коду в Китае и Индии, а также напрямую переводить деньги из банков этих стран в Казахстан.
По словам Ашыкбекова, в этом году в Казахстане была запущена межбанковская система мобильных платежей, к которой подключились все отечественные банки. Она позволяет проводить переводы и платежи между банками по номеру мобильного телефона и с помощью QR-кода.
«Следующая цель - дальнейшее повышение эффективности этой системы. Мы планируем запустить новые дополнительные сервисы. В этом направлении тесно работаем с банками», - сказал он.
В дальнейшем функционал системы планируют расширить. Помимо мобильных и QR-платежей, предусматривается развитие сервисов для юридических лиц и ускорение платежей в электронной коммерции.
Отдельное направление - международные платежи. Для этого казахстанскую межбанковскую систему планируется связать с аналогичными системами других государств. В перспективе это позволит казахстанцам оплачивать покупки по QR-коду за рубежом, а иностранцам - пользоваться таким способом оплаты в Казахстане.
«Сегодня ведется работа над технической частью и бизнес-моделью. Это не вопрос одного дня. Совместно с зарубежными партнерами разрабатываются концепции и проекты по запуску этой системы», - сообщил Ашыкбеков.
При этом сроки запуска пока не определены. Как пояснил представитель Нацбанка, платежные системы разных стран имеют собственные технические требования и особенности, которые необходимо учитывать при интеграции.
«Основной механизм - интеграция нашей межбанковской системы с аналогичной системой другого государства. Это откроет возможности для клиентов всех банков. Говорить о внедрении в ближайшее время пока рано, однако такая работа есть в планах», - отметил он.
Возможность оплаты по QR-коду в Китае и Индии пока находится на стадии проработки. Конкретные сроки запуска, а также условия прямых переводов, возможные лимиты и комиссии в Нацбанке пока не назвали.
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