10 июня 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал разъяснение по поводу порядка обменных операций с наличной иностранной валютой на территории республики. Это заявление было сделано в ответ на участившиеся обращения граждан, передает BAQ.KZ.

Согласно разъяснениям, в НБК напомнили, что к обращению на территории Казахстана считаются только те банкноты иностранной валюты, которые являются законным средством платежа в стране-эмитенте и соответствуют полному описанию, указанному в официальных материалах данной страны.

Кроме того, уточняется, что банкноты, признанные неплатежными, выводятся из обращения банком-эмитентом, а банкноты, имеющие повреждения или разрывы, считаются негодными. В таких случаях обмен и покупка подобных банкнот возможны только через уполномоченные банки, которые имеют договоры с иностранными банками для проведения инкассовых операций.

НБК также отметил, что комиссия за обмен таких банкнот не должна превышать 10% от номинальной стоимости. Клиенты, решившие обменять повреждённые или выведенные из обращения банкноты, подписывают письменное согласие на условия инкассо и получают информацию о возможном отказе со стороны банка-эмитента.

Пресс-служба Нацбанка также напомнила, что обмен валюты должен быть возможен без ограничений по номиналу и году выпуска банкнот, если они являются годными к обращению. В обменных пунктах запрещается отказать в обмене наличных иностранных денег при наличии соответствующих документов, подтверждающих личность клиента, за исключением случаев, когда необходимо соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), либо в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность.

В случае необоснованного отказа в обмене валюты, граждане имеют право подать жалобу в территориальный филиал Национального банка, указав все обстоятельства и приложив необходимые документы для принятия соответствующих мер.