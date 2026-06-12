Нацбанк снизил базовую ставку: что будет с кредитами, ипотекой и депозитами

Национальный банк Казахстана впервые за последние два года снизил базовую ставку – с 18% до 17% годовых. Решение регулятора стало одним из самых обсуждаемых экономических событий последних месяцев. Для бизнеса это сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики, а для населения – повод задуматься, изменятся ли ставки по кредитам и депозитам.

Для большинства казахстанцев решение Нацбанка важно по одной причине: именно базовая ставка влияет на стоимость кредитов, доходность депозитов, курс тенге и уровень инфляции. Однако эта связь работает не напрямую, поэтому снижение ставки еще не означает автоматического удешевления займов.

Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, чего ждать заемщикам и вкладчикам и как решение регулятора может отразиться на экономике страны.

Почему Нацбанк пошел на снижение ставки

Базовая ставка – главный ориентир стоимости денег в экономике. Когда она растет, кредиты становятся дороже, а депозиты приносят более высокий доход. Когда снижается – происходит обратный процесс.

Решение Нацбанка было принято на фоне замедления инфляции. По итогам мая годовой рост цен составил 10,4%, тогда как осенью прошлого года показатель превышал 12%. Одновременно в стране начали появляться признаки охлаждения экономики: снижается деловая активность, замедляются темпы строительства, сокращается потребительский спрос.

По мнению экономиста Армана Бейсембаева, регулятор оказался перед необходимостью поддержать экономическую активность.

«В экономике появились признаки охлаждения. Снижается деловая активность, замедляется строительство, падают доходы населения. В этих условиях снижение ставки стало попыткой поддержать экономический рост и стимулировать спрос», – отметил эксперт.

При этом снижение сразу на один процентный пункт оказалось более решительным шагом, чем ожидали многие участники рынка.

Подешевеют ли кредиты

На первый взгляд кажется, что снижение базовой ставки автоматически должно привести к удешевлению кредитов. Однако на практике ситуация гораздо сложнее.

По мнению Бейсембаева, заметного снижения ставок по большинству кредитных продуктов казахстанцы могут не увидеть.

«По ипотеке ставки могут немного снизиться, поскольку это долгосрочный продукт. Но по потребительским кредитам оснований для серьезного удешевления сегодня нет», – считает экономист.

По его словам, банки сегодня сталкиваются сразу с несколькими вызовами.

«Снижение базовой ставки само по себе не гарантирует удешевления кредитов. Банки сталкиваются с растущими налоговыми обязательствами, новыми требованиями к резервам, замедлением спроса и сокращением прибыльности. Поэтому финансовые организации будут стремиться сохранить маржу и компенсировать дополнительные издержки, а не снижать стоимость кредитов для клиентов», – отметил Арман Бейсембаев.

Экономист напоминает, что подобная ситуация уже наблюдалась в Казахстане совсем недавно.

«Мы уже проходили через подобный период. Базовая ставка снижалась, а стоимость кредитов для населения продолжала расти. Поэтому ожидать автоматического удешевления займов не стоит», – говорит Бейсембаев.

Схожая ситуация наблюдалась в 2023–2024 годах. Тогда Национальный банк также снижал базовую ставку вслед за замедлением инфляции, однако банки не спешили пересматривать стоимость займов. Это показывает, что связь между базовой ставкой и кредитными ставками не является прямой и зависит от множества факторов.

Что будет с ипотекой

Если какой-то сегмент и способен отреагировать на решение Нацбанка, то это ипотека.

Сегодня рыночные ипотечные продукты выдаются по ставкам около 22–23% годовых. После снижения базовой ставки они могут опуститься до 20–22%.

«Даже если ставка снизится до 20–21%, это все равно очень дорого. Рыночную ипотеку сегодня чаще берут люди, которые планируют закрыть кредит за несколько лет, а не выплачивать его 15–20 лет», – считает эксперт.

По его словам, серьезного оживления ипотечного рынка снижение базовой ставки пока не вызовет. Даже после возможного снижения стоимость рыночной ипотеки останется высокой для большинства семей.

Депозиты начнут терять доходность

Совсем иначе ситуация выглядит для вкладчиков.

Если кредиты могут почти не отреагировать на решение регулятора, то ставки по депозитам, напротив, начнут снижаться довольно быстро.

«По депозитам снижение практически гарантировано. Для банков это обязательства, за которые они платят клиентам. Поэтому снижение доходности вкладов будет происходить быстрее, чем снижение ставок по кредитам», – прогнозирует Бейсембаев.

Тем не менее эксперт не считает, что вкладчикам стоит срочно менять стратегию сбережений.

Даже после снижения ставок большинство депозитов в Казахстане останутся двузначными по доходности и продолжат опережать уровень инфляции.

Для сравнения: в период высокой базовой ставки отдельные тенговые вклады приносили более 16–17% годовых. Сейчас банки постепенно пересматривают условия по депозитам, однако они по-прежнему остаются одним из самых доступных инструментов сохранения сбережений.

Почему эффект почувствуют не сразу

После решения Национального банка многие казахстанцы ожидают, что кредиты начнут дешеветь уже в ближайшие недели. Однако между изменением базовой ставки и тем, как это отражается на кошельках граждан, обычно проходит несколько месяцев.

Дело в том, что банкам необходимо пересмотреть условия своих продуктов, оценить риски и понять дальнейшие намерения регулятора. Только после этого изменения начинают постепенно отражаться на стоимости кредитов и депозитов.

По словам Армана Бейсембаева, рынок пока не получил четкого сигнала о начале полноценного цикла снижения ставок.

«Национальный банк занял достаточно нейтральную позицию. Ставку снизили, но никаких обещаний относительно дальнейших шагов регулятор не дал. Сейчас рынку важно понять, является ли это началом последовательного смягчения денежно-кредитной политики или речь идет о разовом решении, связанном с текущей ситуацией в экономике. Поэтому банки не будут торопиться с пересмотром своих продуктов и ставок», – отметил экономист.

По мнению эксперта, определяющим станет следующее заседание Национального банка. Именно оно покажет, готов ли регулятор продолжить снижение ставки или предпочтет взять паузу для оценки последствий уже принятого решения.

Поэтому рассчитывать на быстрое удешевление кредитов или существенные изменения условий по финансовым продуктам казахстанцам пока не стоит.

Что будет с инфляцией и тенге

Снижение ставки всегда связано с определенными рисками.

Более дешевые деньги стимулируют спрос, а значит могут ускорить рост цен. Кроме того, снижение ставки традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

По мнению Бейсембаева, Нацбанк будет вынужден действовать очень осторожно.

«Национальному банку действительно есть пространство для дальнейшего снижения базовой ставки, однако действовать необходимо очень осторожно. Слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики может привести к оттоку капитала из тенговых активов, ослаблению национальной валюты и ускорению инфляции. Если инфляция вновь начнет расти, регулятору придется возвращаться к повышению ставки, что сведет на нет весь эффект от нынешних мер», – считает экономист.

При этом эксперт отмечает, что умеренное ослабление тенге само по себе не является негативным сценарием. По его словам, слишком крепкий курс в последние месяцы создавал проблемы для экспортеров и сокращал поступления в бюджет. Поэтому плавное ослабление национальной валюты могло бы поддержать экспортные отрасли без существенного разгона инфляции.

Что ждать до конца года

Пока Национальный банк сделал лишь первый шаг к смягчению денежно-кредитной политики. Будет ли снижение ставки продолжено, станет понятно уже на ближайших заседаниях регулятора.

Если инфляция продолжит замедляться, Нацбанк может пойти на дальнейшее осторожное снижение базовой ставки. Если же рост цен вновь ускорится или тенге начнет быстро слабеть, регулятор, вероятно, возьмет паузу.

«Я не думаю, что мы увидим резкое удешевление кредитов уже в этом году. Скорее всего, банки будут действовать осторожно. Зато вкладчики постепенно почувствуют снижение доходности депозитов. Поэтому для большинства казахстанцев главные изменения будут связаны не столько с дешевыми кредитами, сколько с постепенным снижением ставок по сбережениям», – считает Арман Бейсембаев.

Таким образом, снижение базовой ставки стало важным сигналом для экономики, однако его последствия для населения проявятся не сразу. Кредиты в ближайшие месяцы вряд ли существенно подешевеют, тогда как доходность депозитов постепенно начнет снижаться. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от инфляции, курса тенге и решений Национального банка во втором полугодии.