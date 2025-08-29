Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором ±1 п.п, передает BAQ.KZ.

В регуляторе отметили, что решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены оценки макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции.

Годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%. При этом вклад продовольственных товаров в инфляцию впервые превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером роста цен. Месячная инфляция замедлилась до 0,7%, но осталась выше среднегодовых значений (0,4% за 2015–2024 гг.).

Инфляционные ожидания населения выросли до 14,2%, что, по данным Нацбанка, указывает на сохраняющееся давление на цены.

Прогнозы инфляции: 2025 год – 11–12,5%, 2026 год – 9,5–11,5%, 2027 год – 5,5–7,5%.

Прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5–6,5%, на 2026 год сохранен на уровне 4–5%.

В Нацбанке подчеркнули, что отсутствие значимого замедления инфляции в ближайшие месяцы может стать основанием для повышения базовой ставки на следующих заседаниях.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года.