Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п., передает BAQ.KZ.

Инфляция замедляется, но давление сохраняется

Годовая инфляция в марте 2026 года снизилась до 11,0% против 11,7% в феврале. Существенное замедление зафиксировано по всем основным компонентам: продовольственной, непродовольственной и сервисной инфляции.

Сдерживающее влияние на рост цен оказали умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, а также стабилизация потребительского спроса, в том числе на фоне замедления розничного кредитования. Дополнительную роль сыграли антиинфляционные меры правительства, включая мораторий на повышение тарифов ЖКУ и цен на ГСМ.

При этом месячная инфляция в марте снизилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Однако базовая и сезонно очищенная инфляция остаются выше уровней, необходимых для достижения целевого показателя в 5%, что указывает на сохраняющееся давление в экономике.

Внешние и внутренние риски остаются высокими

Инфляционные ожидания населения остаются повышенными и оцениваются в 14,6%. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год сохраняются на уровне 10%.

В Нацбанке также отметили усиление внешних рисков. Обострение ситуации на Ближнем Востоке сопровождается ростом мировых цен на энергоносители, продовольствие и удобрения, что повышает вероятность удорожания импорта для Казахстана. В этих условиях крупнейшие центробанки мира, включая Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, сохраняют осторожный подход и не спешат снижать ставки.

Среди внутренних рисков регулятор выделяет возможное повышение тарифов на ЖКУ и ГСМ после завершения моратория, а также влияние налоговых изменений и рост издержек бизнеса.

Когда возможно снижение базовой ставки

Экономика Казахстана при этом демонстрирует устойчивость. По оперативным данным, рост ВВП в январе–марте 2026 года составил 3,0% в годовом выражении. Наиболее высокие темпы зафиксированы в строительстве, транспорте, обрабатывающей промышленности и торговле.

В Нацбанке подчеркнули, что для перехода к снижению ставки необходимо убедиться в устойчивости дезинфляционного тренда, особенно на фоне реформ тарифов и возможного усиления квазифискального стимулирования.

При сохранении текущих условий и отсутствии новых шоков регулятор не исключает возможность смягчения денежно-кредитной политики в последующих решениях.