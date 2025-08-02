Во втором квартале 2025 года чистые продажи мерных слитков золота населению сократились более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB. Согласно данным Национального банка РК, банки второго уровня и обменные пункты продали на 79,3 кг золота больше, чем выкупили обратно. Это в 2,2 раза меньше, чем в первом квартале текущего года.

С 2025 года Нацбанк перешел на новый формат предоставления квартальных данных по реализации мерных слитков золота. Теперь объемы продаж населению приводятся за вычетом объемов обратного выкупа, тогда как ранее значения обоих показателей публиковались по отдельности. При этом в случае с обратным выкупом данные учитывали накопление, — говорится в сообщении.

Тем не менее, если произвести расчет вручную, становится ясно: во втором квартале 2024 года населению было реализовано около 717 кг золота, что почти в девять раз превышает нынешние показатели. Сильное снижение зафиксировано второй квартал подряд — ранее продажи сократились с 615,7 до 176 кг.

Причиной падения в I полугодии, по всей видимости, стало временное прекращение исполнения заявок БВУ и обменных пунктов на покупку золота. Национальный банк объяснял это "особенностями производственно-логистического цикла". К обычному режиму поставок регулятор вернулся лишь в конце второго квартала.