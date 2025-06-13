Нацбанк создаёт новую площадку для стартапов
Нацбанк вводит безопасный режим для испытаний цифровых сервисов.
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Национальный банк Казахстана готовит инновационный инструмент поддержки финансовых стартапов - "регуляторную песочницу" по цифровым активам, передает BAQ.KZ. Это специальный режим, который позволит финтех-компаниям, банкам и стартапам тестировать новые сервисы на базе цифровых активов в контролируемой и безопасной среде.
Участники песочницы смогут проводить испытания своих продуктов на ограниченной группе пользователей, пользоваться упрощёнными или временными регуляторными нормами, а также получать постоянную обратную связь от Нацбанка. Такой подход поможет бизнесу адаптировать свои решения с учётом рисков и требований законодательства.
После успешного тестирования и анализа результатов пилотных проектов регулятор планирует внести предложения по обновлению нормативной базы, чтобы стимулировать развитие цифровых финансов в стране.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 27 июня 2025 года.
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