Национальный банк Казахстана готовит инновационный инструмент поддержки финансовых стартапов - "регуляторную песочницу" по цифровым активам, передает BAQ.KZ. Это специальный режим, который позволит финтех-компаниям, банкам и стартапам тестировать новые сервисы на базе цифровых активов в контролируемой и безопасной среде.

Участники песочницы смогут проводить испытания своих продуктов на ограниченной группе пользователей, пользоваться упрощёнными или временными регуляторными нормами, а также получать постоянную обратную связь от Нацбанка. Такой подход поможет бизнесу адаптировать свои решения с учётом рисков и требований законодательства.

После успешного тестирования и анализа результатов пилотных проектов регулятор планирует внести предложения по обновлению нормативной базы, чтобы стимулировать развитие цифровых финансов в стране.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 27 июня 2025 года.