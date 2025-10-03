Национальный банк опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на пятницу, 3 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США сегодня торгуется на уровне 546,96 тенге, евро оценивается в 642,73 тенге, а китайский юань — в 76,83 тенге. Российский рубль закрепился на отметке 6,7 тенге.

В то же время обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают свои значения. По информации портала kurs.kz, разброс курсов довольно заметен.

В Алматы доллар можно купить по 549 тенге, а продать — по 547. Евро варьируется в пределах 642–647 тенге, рубль — 6,65–6,72 тенге.

В Астане ситуация схожая: доллар в обменниках торгуется в коридоре 545–551 тенге, евро — 638–646 тенге, рубль — 6,67–6,82 тенге.