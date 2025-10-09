Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 9 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, тенге остаётся стабильным по отношению к основным мировым валютам. Так, официальный курс доллара США составил 540,06 тенге, евро — 628,25 тенге, китайский юань торгуется по 75,86 тенге, а российский рубль — по 6,61 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают свои значения покупки и продажи валют, которые незначительно отличаются от официальных. Например, в Алматы доллар можно купить по цене от 541 до 544 тенге, в Астане диапазон чуть шире — от 539 до 545 тенге. Курс евро в обменниках варьируется от 626 до 634 тенге, а рубль — от 6,55 до 6,7 тенге.