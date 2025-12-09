  • 9 Декабря, 16:18

Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год

Сегодня, 16:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
48
Фото: freepik.com

Национальный банк Казахстана опубликовал график принятия решений по базовой ставке на 2026 год, передаёт BAQ.KZ.

В течение года регулятор планирует принять восемь решений, из которых четыре будут основаны на результатах прогнозного раунда.

Сообщается, что решения будут объявляться в последний рабочий день соответствующей недели в 12:00 по времени Астаны и вступать в силу с первого рабочего дня следующей недели.

В 2026 году решения по базовой ставке будут приниматься в следующие даты:
23 января, 6 марта, 24 апреля, 5 июня, 24 июля, 4 сентября, 23 октября и 4 декабря.

Самое читаемое

Наверх