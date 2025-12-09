Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2026 год
Сегодня, 16:03
Фото: freepik.com
Национальный банк Казахстана опубликовал график принятия решений по базовой ставке на 2026 год, передаёт BAQ.KZ.
В течение года регулятор планирует принять восемь решений, из которых четыре будут основаны на результатах прогнозного раунда.
Сообщается, что решения будут объявляться в последний рабочий день соответствующей недели в 12:00 по времени Астаны и вступать в силу с первого рабочего дня следующей недели.
В 2026 году решения по базовой ставке будут приниматься в следующие даты:
23 января, 6 марта, 24 апреля, 5 июня, 24 июля, 4 сентября, 23 октября и 4 декабря.
