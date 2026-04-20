Нацбанк утвердил список оффшорных зон: в перечне более 40 стран

В Казахстане официально определили, какие юрисдикции считаются оффшорными. Соответствующее постановление 10 апреля 2026 года принял Национальный Банк Республики Казахстан, документ опубликован в рамках закона о цифровых активах.

Речь идет не просто о формальном списке. В него включили более 40 стран и отдельных территорий с особым налоговым режимом. Среди них - Багамы, Белиз, Панама, Мальта, Сейшелы, а также ряд других стран.

Отдельно прописаны и так называемые «частичные» оффшоры.

Например, США вошли в список не полностью, а только в части конкретных территорий - Американские Виргинские острова, Вайоминг, Гуам и Пуэрто-Рико. Аналогичный подход применён к Испании (Канарские острова), Португалии (Мадейра), Нидерландам (Аруба и Антильские острова), Новой Зеландии (острова Кука и Ниуэ), а также Китаю - в части Макао.

В перечень также попали классические оффшорные зоны - Маршалловы острова, Науру, Самоа, Вануату, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и другие.

Фактически этот список теперь станет ориентиром для регулирования операций, связанных с цифровыми активами и финансовыми потоками.

Документ принят в соответствии с Законом «О цифровых активах в Республике Казахстан» и будет использоваться при контроле транзакций и финансовых операций, связанных с такими юрисдикциями.