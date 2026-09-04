Нацбанк: внешнее инфляционное давление на Казахстан сохраняется

Внешнее инфляционное давление на экономику Казахстана сохраняется на фоне геополитической напряженности и высоких мировых цен на продовольствие. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке через рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление в развитых экономиках. В результате центральные банки ряда стран придерживаются более осторожной либо жесткой денежно-кредитной политики.

«Мировые цены на продовольствие остаются повышенными. Это преимущественно связано с удорожанием зерновых, сахара и растительных масел. Тем временем снижение индексов цен на мясо и молочную продукцию частично сдерживает рост», – отметил Сулейменов.

Глава Нацбанка также рассказал о ситуации в странах – ключевых торговых партнерах и крупнейших экономиках мира.

В России инфляция в июле ускорилась до 6%. При этом Банк России снизил ключевую ставку до 14%, поскольку ускорение роста цен было связано преимущественно с разовыми факторами. Вместе с тем на фоне стимулирующей бюджетной политики риторика российского регулятора относительно дальнейших решений стала жестче.

В Евросоюзе инфляция в июле ускорилась до 3% вследствие подорожания энергоносителей. Европейский центральный банк сохранил ставки без изменений. По данным Нацбанка, участники рынка ожидают два повышения ставок к началу 2027 года.

В США рост цен замедлился до 3,4%, однако инфляция по-прежнему остается выше целевого уровня ФРС в 2%. На этом фоне американский регулятор продолжает придерживаться жесткой риторики.