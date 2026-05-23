Нацбанк введёт новый лимит: Кто может остаться без кредитов
В Казахстане планируют ужесточить правила выдачи кредитов.
Теперь для каждого заёмщика хотят установить индивидуальный лимит по общей сумме долгов. Национальный банк вводит показатель совокупного долгового коэффициента, который будет рассчитываться на основе официального дохода гражданина.
Из-за этого получить кредит может стать сложнее для тех, кто получает зарплату «в конверте» или работает без официального оформления.
Эксперты отмечают, что в последние годы условия получения ипотеки в Казахстане уже значительно ужесточились. Банки стали внимательнее проверять официальные доходы, кредитную историю и платёжеспособность клиентов. Дополнительно на доступность ипотеки повлияли рост цен на жильё и увеличение первоначального взноса.
По мнению специалистов, в ближайшее время труднее станет оформить не только ипотеку, но и обычные потребительские кредиты.
Как будет рассчитываться новый коэффициент
Нацбанк предлагает ограничить общий объём долгов суммой, не превышающей восьмилетний официальный доход человека. При расчёте будут учитывать все обязательства: ипотеку, рассрочки, автокредиты, потребительские займы и микрокредиты.
В Национальном банке пояснили, что совокупный долговой коэффициент показывает соотношение задолженности человека к его годовому доходу. Чем выше этот показатель, тем больше долговая нагрузка и риск снижения платёжеспособности.
Что говорят эксперты
Экономисты считают, что лимит в размере восьми годовых доходов выглядит слишком высоким. По их словам, уже сейчас действует правило, согласно которому ежемесячные выплаты по всем кредитам не должны превышать 50% зарплаты. Это фактически ограничивает доступный объём займа примерно четырьмя годовыми доходами.
При этом эксперты предупреждают, что новые ограничения могут повлиять на экономику страны.
По словам экономиста и финансового консультанта компании «R-Finance» Армана Байганова, снижение объёмов потребительского кредитования может ударить по торговле и малому бизнесу. Сегодня многие товары активно продаются через приложения и сервисы рассрочки, а уровень одобрения кредитов может снизиться. Особенно изменения способны повлиять на рынок недвижимости и ипотечного кредитования.
Когда вступят в силу новые правила
Ввести совокупный долговой коэффициент в Казахстане планируют с января следующего года. В Нацбанке считают, что это поможет сократить долговую нагрузку населения и снизить риски для граждан с низкой платёжеспособностью.
Долги казахстанцев превысили 25 трлн тенге
По данным Национального банка, общая задолженность казахстанцев перед банками и микрофинансовыми организациями уже превысила 25 трлн тенге. За последние годы особенно вырос спрос на потребительские кредиты и рассрочки.
Экономисты отмечают, что многие граждане одновременно выплачивают несколько займов — ипотеку, автокредит, потребительские кредиты и микрозаймы. В некоторых случаях ежемесячные платежи превышают половину дохода человека.
Кроме того, продолжает расти количество онлайн-кредитов, оформляемых через мобильные приложения и сервисы рассрочки. По мнению экспертов, это увеличивает долговую нагрузку населения, поэтому Нацбанк намерен ограничить размеры кредитов в зависимости от официального дохода граждан.