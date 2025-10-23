Национальный банк Казахстана объявил конкурсный отбор соискателей на предоставление грантов для проведения научных исследований, передает BAQ.KZ.

Участвовать могут юридические лица, работающие в сфере высшего и послевузовского образования, научных исследований, аналитики или обработки данных. Главное условие — организация не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Темы исследований, по которым выделяются гранты:

Рентабельность банковского сектора Казахстана и финансовая стабильность: факторы формирования и анализ основных взаимосвязей;

Наценки, конкуренция и их влияние на инфляцию в Казахстане.

Нацбанк оставляет за собой право выдать более одного гранта по каждой теме или не присуждать гранты вовсе.

Заявки принимаются с 24 октября по 7 декабря 2025 года через Портал Национального банка. Документы должны быть подписаны ЭЦП руководителя организации или уполномоченного представителя.