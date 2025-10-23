Нацбанк выделяет гранты на исследования банковской прибыли и инфляции
Сегодня, 15:27
Национальный банк Казахстана объявил конкурсный отбор соискателей на предоставление грантов для проведения научных исследований, передает BAQ.KZ.
Участвовать могут юридические лица, работающие в сфере высшего и послевузовского образования, научных исследований, аналитики или обработки данных. Главное условие — организация не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства.
Темы исследований, по которым выделяются гранты:
- Рентабельность банковского сектора Казахстана и финансовая стабильность: факторы формирования и анализ основных взаимосвязей;
- Наценки, конкуренция и их влияние на инфляцию в Казахстане.
Нацбанк оставляет за собой право выдать более одного гранта по каждой теме или не присуждать гранты вовсе.
Заявки принимаются с 24 октября по 7 декабря 2025 года через Портал Национального банка. Документы должны быть подписаны ЭЦП руководителя организации или уполномоченного представителя.
