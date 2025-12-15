Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты серии "Обряды, национальные игры Казахстана" с изображением традиционной казахской борьбы "Қазақ күресі", передает BAQ.KZ.

Реализация монет начнется 17 декабря 2025 года через интернет-магазин НБК.

"Қазақ күресі" — это национальная борьба, в которой два соперника демонстрируют силу, ловкость и выносливость. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью культурного и спортивного наследия Казахстана.

Коллекционные монеты выпускаются в трёх вариантах:

Серебро 925 пробы с золочением: масса 24 грамма, диаметр 37 мм, качество proof, номинал 1000 тенге, тираж 2 000 штук.

Мельхиор (МН 25): масса 15 грамм, диаметр 33 мм, качество brilliant uncirculated, номинал 200 тенге, тираж 5 000 штук.

Нейзильбер (МНЦ 15-20): масса 11,17 грамма, диаметр 31 мм, качество uncirculated, номинал 200 тенге, тираж 50 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана для всех видов платежей, зачисления на банковские счета, перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе и доступны как для коллекционеров, так и для широкой публики.