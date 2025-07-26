Национальный банк Казахстана анонсировал продажу новой коллекционной монеты с Александром Македонским. Выпуск приурочен к серии "Великие полководцы"

С 29 июля 2025 года монеты ALEXANDER THE GREAT из серии "Великие полководцы" поступят в продажу через официальный интернет-магазин Нацбанка: kazcoins.nationalbank.kz.

Как сообщили в Нацбанке, монета изготовлена на Казахстанском монетном дворе.