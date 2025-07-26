Нацбанк выпускает серебряную монету с Александром Македонским
Продажи стартуют 29 июля 2025 года.
Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54Сегодня, 21:54
125Фото: BAQ.KZ
Национальный банк Казахстана анонсировал продажу новой коллекционной монеты с Александром Македонским. Выпуск приурочен к серии "Великие полководцы"
С 29 июля 2025 года монеты ALEXANDER THE GREAT из серии "Великие полководцы" поступят в продажу через официальный интернет-магазин Нацбанка: kazcoins.nationalbank.kz.
Как сообщили в Нацбанке, монета изготовлена на Казахстанском монетном дворе.
"Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 (две тысячи) штук", — уточнили в пресс-службе Национального банка.